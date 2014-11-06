Володимир Кличко розповів шанувальникам про передумову своїх успіхів

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко продовжує готуватися до поєдинку з болгарином Кубратом Пулєвим і ділитися з шанувальниками секретом гарної форми.

Про це повідомляє сайт офіційного Фан-клубу братів Кличко.

Зокрема, у своєму зверненні український чемпіон підкреслив: «Регулярність є ключем до всього! Кожного ранку я встаю і точно знаю, чим буду займатися протягом дня. І це дуже добре для мене. Коли ви працюєте над собою, ви нічого не повинні залишати на волю випадку. Крім тренувань з моїм наставником і спарингів, я завжди працюю над швидкістю і мускулатурою. Це моя повсякденна рутина, в якій ви можете слідувати за мною. Постійно працюйте над своїм тілом і не забувайте відпочивати, коли це необхідно. Насолоджуйтесь своїми тренуваннями, як це роблю я!».

Як повідомляв УНІАН, титульний бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

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