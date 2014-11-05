"Шахтар" знову розтрощив БАТЕ (результати матчів Ліги чемпіонів)

У Львові завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому донецький "Шахтар" розгромив борисовський БАТЕ з рахунком 5:0.

Хет-трик у цьому матчі на рахунку Луїса Адріано, який вже забив 9 голів у 4 матчах ЛЧ, при чому 8 з 9 - у двох матчах з командою з Борисова.

Таким чином, за сумою двох матчів "Шахтар" обіграв чемпіона Білорусі з рахунком 12:0.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за перебігом протистояння.

З урахуванням перемоги португальського "Порту" в гостях над іспанським "Атлетіко" (0:2), гірники практично гарантували собі місце у весняній частині турніру - плей-офф - 1/8 фіналу. Після 4-х турів у "Порту" - 10 очок, "Шахтаря" - 8, БАТЕ - 3, "Атлетика" - 1.

Ліга чемпіонів. 4-й тур.

Групи Е - Н

Манчестер Сіті - ЦСКА - 1:2

Баварія - " Рома " - 2:0

ПСЖ - АПОЕЛ - 1:0

Аякс - Барселона - 0:2

Спортинг - Шальке - 4:2

Марібор - Челсі - 1:1

Шахтар - БАТЕ - 5:0

Атлетик - Порту - 0:2