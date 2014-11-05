Роналду отримав «Золоту бутсу» кращого бомбардира європейських чемпіонатів

Про це повідомляє Reuters.

У сезоні 2013/14 приз поділили Роналду і нападник «Барселони» Луїс Суарес, який в минулому сезоні виступав за англійський «Ліверпуль». Обидва форварди забили за сезон по 31 голу.

Суарес вже отримав нагороду в середині жовтня.

Тепер нагороду отримав Роналду. "Я хочу подякувати партнерам, оскільки без них не зміг би виграти. Хочу сказати спасибі моїй родині, яка завжди на моїй стороні, фанатам, і клубу. Найважливіше - колективні нагороди, але й індивідуальні мені теж подобаються», - цитує Роналду sport.es.

Раніше Роналду отримував «Золоту бутсу» у 2008 році в якості гравця «Манчестер Юнайтед» і в 2011-му, коли вже грав за «Реал».

«Золота бутса» - футбольна нагорода, що вручається щорічно кращому бомбардирові національних чемпіонатів країн, що входять до УЄФА. Вперше була вручена в 1968 році. З 1997 року організаторами є об'єднання Європейських Спортивних Видань (European Sports Magazines) та компанія Adidas.