ФК "Дніпро" звернувся з відкритим листом до ФФУ та Прем'єр-лігу з приводу майбутнього матчу з "Шахтарем"

Про це повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Напередодні центрального матчу 11-го туру дніпропетровський клуб, висловлюючись мовою дипломатів, хоче поділитися «глибоким занепокоєнням».

"Виходячи на гру, яка може серйозно вплинути на розподіл місць у підсумковій таблиці першості, хочеться розуміти - за якими правилами граємо, за яким Регламентом змагаємося. Останні події в українському футболі змушують звернутися з цим питанням до організацій, які проводять турнір клубів еліти - Прем'єр-лізі і Федерації футболу. Кричуща у своїй безглуздості ситуація з «фантомної» дискваліфікації півзахисника «Шахтаря» Тараса Степаненка - це не просто чиясь помилка, нестиковка, юридичний казус. Це небезпечний прецедент, що дозволяє з повною підставою стверджувати, що наші футбольні закони для тих, хто їх пише, схоже дишлу в народному фольклорі. Захотіли - повернули в одну сторону, захотіли - в протилежну. Таке положення речей - неприпустимо. З подібним управлінням нашому футболу один шлях - під укіс", - йдеться в листі.

Дніпропетровський клуб також задає два питання ФФУ і УПЛ: "Яким саме параграфом чинного Регламенту дискваліфікація Тараса Степаненка «прив'язана» до конкретних турів чемпіонату та стадіям Кубка України? Чи було рішення про «прив'язку» прийнято відразу на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ або його документально оформлення відбулося вже пізніше, заднім числом? Питання, як бачимо, взаємопов'язані. Відповідей на них чекає не тільки «Дніпро», але і вся футбольна громадськість країни. Втім, для нас головне в даній ситуації - не розбір технічних порушень, допущених КДК, а те, чи здатна федерація визнати ці порушення і спробувати все-таки вийти з глухого кута. Вийти, зберігаючи хоча б зовнішню подібність чистоти мундира і принциповості, про яку в Будинку футболу так часто говорять".

ФК "Дніпро" також пропонує свій шлях вирішення питання: "Візьмемо на себе сміливість підказати чиновникам ФФУ спосіб подолання ними ж створеного цугцвангу. Тарас Степаненко може і повинен відбути решту дискваліфікації в найближчому календарному матчі. Процедура та порушені строки його усунення прописані у тому ж Регламент, згідно з яким на матч проти «Шахтаря» не вийде один з провідних гравців «Дніпра» Руслан Ротань. Шкодуючи про те, що наш капітан отримав у попередньому поєдинку два попередження, які червоною карткою і технічної дискваліфікацією, ми наполягаємо на несправедливість ситуації, в якій донецький футболіст, одержав більш суворе дисциплінарне стягнення, зіграє, так і не відбувши заслуженого покарання".

Підсумовуючи, ФК "Дніпро" не виключають судового розгляду: "При цьому ми готові домагатися остаточного прояснення ситуації - у найвищих інстанціях, включаючи Лозанни (Спортивний арбітражний суд). Адже мова йде не про конкретного гравця або окремо взятий матч. Мова про те, що український футбол зараз відправляють в безодню беззаконня і хаосу ті, для кого принцип - після нас хоч потоп - є нормою життя. Нам з такими діячами - не по дорозі. Ми завжди прагнули і прагнемо грати чесно, знаючи, що м'яч круглий, поле рівне, а закон - однаковий для всіх".

Крім того, в клубі нагадують і про нерівні умови суперників при підготовці до матчу: "Наш майбутній опонент волею календаря отримає цілу добу гандикапу на підготовку до принципового поєдинку, яку підопічні Мірчи Луческу (після гри Ліги чемпіонів) проведуть, не залишаючи Львова. У той час як нашим тренерам і футболістам чекає непростий у всіх відношеннях вояж в Азербайджан".

Як повідомляв УНІАН, гравець "Шахтаря" Степаненко 17 жовтня був дискваліфікований на три матчі за нецензурні висловлювання на адресу арбітра гри 8-го туру УПЛ "Динамо" - "Шахтар". Гравець повинен був пропустити матчі проти "Волині", "Говерли" і в Кубку країни - проти ФК "Полтава". Скандал вибухнув, коли матч проти "Говерли" був перенесений на більш пізній термін і, згідно з регламентом, гравець повинен був пропустити наступний матч проти донецького "Металурга". Тим не менш, у ФК "Шахтар" вирішили, що гравець пропустить саме гру з "Говерлою", яка відбудеться 6 грудня. В УПЛ і ФФУ з позицією донеччан погодилися.