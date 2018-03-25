Спорт по-українськи: журналісти розказали про реалії українських олімпійців та про ставлення держави до своїх спортсменів (відео)

Чому держава не дбає про власний спорт - дійсно не зрозуміло. Адже прикладів по всьому світу, як можна добре ставитися до майбутніх спортсменів безліч. Реалії ж українського спорту залишаються незмінними.

Олександр Абраменко - олімпійський чемпіон з фрістайлу. Він - єдиний спортсмен, який у цьому році завоював для України медаль на зимових Олімпійських іграх. Піруети, що витворяв український спортсмен, не може забути ані він, ані глядачі та коментатори.

За всю історії незалежності - це третє золото для України з усіх зимових Олімпіад і перше золото, яке виграв чоловік. Про це йдеться у сюжеті «Українських сенсацій».

А от міністр молоді та спорту України Ігор Жданов взагалі вважає Україну "не зимовою країною". Особливо це іронічно звучить у березні, коли всюди лежить сніг.

Але все, що сталося цієї зими для Олександра Абраменка, немов емоційний спалах у житті. А вже за мить Абраменко перенесеться у звичайний світ українського спорту.

Реалії українського спорту залишаються незмінними. У сюжеті журналісти розказали, чого ж не вистачає спортсменам і скільки грошей додають з власної кишені?

А також не вигадана історія, як тренер із Кам’янця-Подільського продає свою стареньку «Ниву», щоб допомогти молодим спортсменам. І як тим часом санкарі-спортсмени власноруч майструють собі гринджоли для олімпійських змагань.

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База олімпійського резерву знаходиться на балансі міністрества молоді та спорту України. Журналісти розказали і показали, в яких умовах доводиться жити і тренуватися майбутнім олімпійським чемпіонам і хто винен в тому, що вони не їдять чорну ікру на сніданок.

І, звичайно, трохи про хороше: секрет паралімпійців – як їм постійно вдається здобувати «кілограми» золотих медалей на змаганнях.

Чому держава не дбає про власний спорт - дійсно не зрозуміло. Адже прикладів по всьому світу, як можна добре ставитися до майбутніх спортсменів безліч. Тому казати, що не прийнято вкладати багато, собі ж брехати. Може, дійсно, просто досить красти, адже зі слів не перелічити, наскільки важливий спорт для квітучої нації.