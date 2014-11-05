Тренер "Дніпра" Маркевич напередодні гри з "Карабахом" зазначив, що команді "нікуди подітися"

Про це повідомляє прес-служба "Дніпра".

«Карабах» досить непогана команда, а зараз грає вдома. - зазначив наставник «Дніпра». - Напевно, у них буде завдання виграти, але і нам вже нікуди діватися. Думаю, гра буде досить напружена".

На питання, що може стати вирішальним у визначенні переможця, Маркевич зауважив: "Потрібно зіграти в свою гру. На жаль, поки що в Лізі Європи ми не можемо проявити себе так, як необхідно. Це основне. Треба, щоб наші лідери зіграли так, як можуть".

А на питання про психологічний стан команди після поразки від київського «Динамо» в матчі української Прем'єр-ліги Маркевич відповів: "Зрозуміло, що футболісти переживають це поразка, але треба її забути і рухатися далі. Нічого ще не втрачено ні в чемпіонаті, ні у Лізі Європи. Просто треба проявити свої найкращі якості".

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада "Дніпро" проведе матч 4-го туру Ліги Європи УЄФА в Баку проти "Карабаху". Після 3-х турів "Дніпро" набрав всього 1 очко і посідає останнє місце в таблиці групи ЛЄ. Для продовження боротьби за місце у плей-офф змагання українському клубу необхідна тільки перемога в Баку. Між тим, попередній очний матч команд, що відбувся два тижні тому в Києві в рамках 3-го туру змагань, завершився перемогою "Карабаху" з рахунком 1:0.