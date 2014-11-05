Команда українського легіонера Леня здобула третю перемогу на старті чемпіонату НБА

Вирішальною в цьому матчі стала друга чверть, повідомляє офіційний сайт ліги.

Команди грали практично на рівних у першій чверті, де перевага гостей була номінальною - 24:26. Але, вже у другому періоді, "Фінікс" значно перевершив суперника - 22:32. Після великої перерви господарі спробували переламати хід гри, але все що їм вдалося, це скоротитися розрив в рахунку на 8 балів з 12 до 4 - 29:21. А в заключній 12-хвилинці гості вирівняли гру і втримали перемогу. Більше того, вони навіть зуміли довести свою перевагу до 6 балів, вигравши чверть з рахунком 33:31.

Кращим гравцем матчу передбачувано став лідер "Лейкерс" Кобі Брайант, який набрав 39 очок. У складі команди-переможниці ніхто не зміг конкурувати по результативності з Брайантом.

Лень провів на майданчику 20 хвилин 19 секунд, за цей час набравши 2 очки. Він реалізував 2/2 штрафних, а також зробив 2 підбори в нападі, 7 підбирань в захисті, 1 результативну передачу і 3 блок-шота. Разом з тим, він припустився 3 фолів і 2 втрат.

Таким чином. на даний момент на рахунку "Фінікса" 3 перемоги при 1 поразці. Команда знаходиться на 7-му місці в таблиці Західної конференції.

Як повідомляв УНІАН, Лень є єдиним представником України в найсильнішій клубній баскетбольній лізі світу.