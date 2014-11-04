Яго Кіладзе виступить в андеркарті бою Кличко - Пулєв

Суперником уродженця Грузії з українським паспортом стане маловідомий німецький боксер Бйорн Бляшки, повідомляє Box news.

Формула бою - вісім раундів.

Нагадаємо, що єдину в кар'єрі поразку Кіладзе зазнав влітку минулого року в Німеччині, програвши нокаутом у 2-му раунді французу конголезького походження Юрі Кайембре Каленге. З тих пір він провів лише один поєдинок, нокаутувавши угорця Аттілу Палко в квітні цього року в Броварах.

Також варто відзначити, що 28-річний Кіладзе - частий "гість" в тренувальному таборі іншого багатообіцяючого українського важкоатлета - Олімпійського Чемпіона-2012 Олександра Усика. Так, Усик спарингував з Яго при підготовці до кількох своїх поєдинків, включаючи останні бої проти Сезара Давіда Кренса і Даніеля Брюера.

Також в андеркарті у Кличка і Пулєва в ринг вийде екс-чемпіон Європи у напівважкій вазі німець Едуард Гуткнехт, якому належить третій раз битися зі своїм співвітчизником Крістіаном Павлаком. Їх перші дві зустрічі пройшли в досить впертій боротьбі і залишилися за Гуткнехтом.

Крім того, в рамках боксерського шоу 15 листопада в Гамбурзі в різних боях виступить пара досі непереможених супертяжів - німець Міхаель Валліш і двометровий шведський нокаутер Адріан Гранат. Останній, до речі, був спаринг-партнером Кубрата Пулєва при підготовці болгарина до зустрічі з Кличком-молодшим.

Як повідомляв УНІАН, боксерський вечір, головною подією якого стане поєдинок Кличко - Пулєв, відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

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