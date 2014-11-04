Оприлюднено склад футбольної збірної України на матчі з Люксембургом та Литвою

Головний тренер національної команди України з футболу Михайло Фоменко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі у найближчих матчах збірної - відбірній грі Євро-2016 проти команди Люксембургу та товариського матчу проти Литви.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. У складі команди 23 гравці. Склад збірної України виглядає таким чином: воротарі - Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Дніпро» Дніпропетровськ), Микита Шевченко («Зоря» Луганськ); захисники - В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець (усі − «Шахтар»), Євген Хачеріді («Динамо» Київ), Артем Федецький («Дніпро»); півзахисники - Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук (усі − «Динамо»), Руслан Ротань, Євген Коноплянка (обидва - «Дніпро»), Микола Морозюк («Металург» Донецьк), Тарас Степаненко («Шахтар»), Едмар Галовський («Металіст» Харків), Дмитро Хомченовський («Зоря»), Анатолій Тимощук («Зеніт» Санкт-Петербург, Росія), Денис Олійник («Вітесс» Арнем, Нідерланди); нападники - Роман Зозуля («Дніпро»), Пилип Будківський («Зоря»), Артем Кравець («Динамо»). Як повідомляв УНІАН, матч Люксембург - Україна відбудеться 15 листопада, а гра Україна - Литва 18 листопада.

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