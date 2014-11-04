ФІФА вибачилась перед Україною за інцидент під час презентації емблеми ЧС-2018

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

У листі, який підписав Геренеральний секретар ФІФА Жером Вальке, зокрема, йдеться: "У рамках презентації офіційної емблеми, Місцевий організаційний комітет доручив місцевому творчому агентству виконати художню проекцію на фасад Большого театру в якості унікальної можливості для фотосесії і відеозйомки. На жаль, обрана і використана під час передачі місцевим постачальником послуг карта Росії, на якій український регіон - Крим - був показаний як частина Росії, була випущена ФІФА із уваги під час завантаження відеоматеріалу на наш сайт та УouTube канал. Коли цей прикрий інцидент був доведений до нашої уваги, ми негайно вилучили відповідний короткий відеоряд".

Також Вальке зазначає: "Ми шкодуємо про будь-які незручності, спричинені цим прикрим інцидентом, і запевняємо Вас, що будемо у майбутньому більш уважними до матеріалів, вироблених третіми сторонами".

"Дякуємо за Ваше розуміння цієї проблеми" - підсумовує генсек ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, під час презентації емблеми майбутнього Чемпіонату світу з футболу 2018 року на лазерному шоу, показаному глядачам на фасаді будівлі Большого театру в Москві, карта Російської Федерації була зображена разом з анексованим в України Кримом.

2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

В останні місяці лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018, через анексію РФ українського Криму, підтримки терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України, а також включення трьох кримських клубів до складу учасників чемпіонату Росії з футболу.

ФІФА ігнорує ці заклики, підкреслюючи що спорт поза політикою.