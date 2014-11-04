Ліга чемпіонів, 4-й тур, "Боруссія" - "Галатасарай": відео онлайн-трансляція

Це буде гра 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. У матчі зійдуться лідер і аутсайдер групи D, які займають 1-е і 4-е місця в турнірній таблиці.

"Боруссія" в нинішньому сезоні виграла всі три матчі в Лізі чемпіонів. Почавши турнір з домашньої перемоги над основним опонентом по групі англійським "Арсеналом" з Лондона (2:0), дортмундці потім в гостях обіграли з великим рахунком бельгійський "Андерлехт" з Брюсселя (3:0) і "Галатасарай" (4:0). У команди максимальна кількість очок - 9, вона фактично забезпечила собі місце в плей-офф змагань, 1/8 фіналу.

Тим дивніше виглядає провал команди в нинішньому сезоні в німецькій Бундеслізі. У 10 матчах дортмундці набрали лише 7 очок, вигравши 2 гри, за 1 нічиєї та 7 поразок. Команда ділить в таблиці останні 17-18 місця з бременським "Вердером". У минулі вихідні, в останньому турі "Боруссія" грала з лідером німецького футболу "Баварією" з Мюнхена і відкрила рахунок у цьому найпринициповішому протистоянні Бундесліги останніх років. Тим не менш, "Боруссія" програла у впертій боротьбі з рахунком 1:2.

У свою чергу, "Галатасарай" невдало стартував у Лізі чемпіонів і займає останнє місце в таблиці. Команда 1 матч зіграла внічию та 2 програла - 1 очко. Крім розгромної поразки від "Боруссії", турецький клуб також крупно програв "Арсеналу" (1:4), зігравши внічию з "Андерлехтом" - 1:1. Швидше за все, у протистоянні з бельгійцями команда змагатиметься за 3-е місце в групі та путівку в плей-офф другого за значимістю єврокубка - Ліги Європи.

У чемпіонаті Туреччини у "Галатасарая" справи йдуть значно краще. Команда ділить 1-2 місця з "Фенербахче", набравши після 8 ігор 16 очок.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом матчу є "Боруссія". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,285 до 1, на нічию - 6,3 до 1, на перемогу "Галатасарая" - 12 до 1.

Матч "Боруссія" - "Галатасарай" розпочнеться о 21.45 за київським часом.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.