Ліга чемпіонів, 4-й тур, "Зеніт" - "Байєр": відео онлайн-трансляція

Це буде гра 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. У цьому матчі зійдуться команди, які займають 3-е і 1-е місця в турнірній таблиці групи С, відповідно.

"Зеніт", у складі якого виступає капітан і рекордсмен (за кількістю зіграних матчів) збірної України Анатолій Тимощук, в нинішній Лізі чемпіонів провів три матчі по разу вигравши, зігравши внічию і програвши. Команда почала турнір з впевненою гостьової перемоги над португальською "Бенфікою" (2:0), потім несподівано втратила очки вдома у грі з французьким "Монако", зігравши внічию (0:0), а в попередньому турі два тижні тому програла в гостях "Байєру" - 0:2. На даний момент у команди 4 очки і вона займає 3-е місце в таблиці.

Цей матч дуже важливий для "Зеніту". У разі перемоги в сьогоднішній грі петербурзький клуб зможе суттєво покращити своє турнірне становище і реально претендувати на вихід в плей-офф - 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

Варто зазначити, що в минулі вихідні команда провела дуже важливий матч чемпіонату російської Прем'єр-ліги проти московського ЦСКА - другого представника Росії в Лізі чемпіонів. У грі двох найсильніших команд країни "Зеніт" виграв у гостях з рахунком 1:0.

У свою чергу, "Байєр" в нинішній Лізі чемпіонів програв стартовий матч на виїзді "Монако" (0:1), але потім здолав вдома "Бенфіку" (3:1) і "Зеніт". У команди 6 очок і лідируюче положення в групі.

У чемпіонаті німецької Бундесліги "Байєр" йде на 5-му місці, набравши 16 очок у 10 матчах і відстаючи на 8 балів від лідера таблиці "Баварії" з Мюнхена. В минулому турі Бундесліги, 1 листопада, команда на виїзді програла "Гамбургу" з рахунком 0:1.

На котирування букмекерських контор фаворитом матчу є "Зеніт". На перемогу російської команди ставки приймаються з коефіцієнтом 2,3 до 1, на нічию - 3,6 до 1, а на перемогу "Байєра" - 3,25 до 1.

Матч "Зеніт" - "Байєр" розпочнеться о 19.00 за київським часом.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.

Стартові склади команд:

"Зеніт": 1. Лодигін, 6. Ломбертс, 22. Анюков, 24. Гарай, 4. Крішито, 17. Шатов, 21. Гарсія, 28. Вітсель, 35. Данні, 7. Халк, 11. Кержаков.

Запасні: 16. Малафеєв, 13. Нету, 44. Тимощук, 5. Рязанцев, 9. Могилевець, 10. Аршавін, 23. Рондон.

"Байєр": 1. Лено, 5. Спахіч, 16. Едвай, 21. Топрак, 26. Донаті Дж., 8. Бендер, 10. Чалханоглу, 19. Брандт, 7. Сон Хин Мін, 11. Кісслінг, 38. Белларабі.

Запасні: 25. Крешич, 14. Хілберт, 17. Беніш, 15. Езтуналі, 23. Круз, 9. Дрміч Й., 35. Юрченко Вл.