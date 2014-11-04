На чемпіонаті світу з важкої атлетики виступлять 13 українських спортсменів

Україна делегує на турнір 13 найсильніших представників, які визначилися за результатами національного чемпіонату, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Лідером команди стане бронзова призерка лондонської Олімпіади-2012 Юлія Каліна.

Склад збірної України виглядає таким чином: жінки - Яна Дяченко (48 кг), Юлія Паратова (53 кг), Катерина Дрюмова (58 кг), Юлія Каліна (63 кг), Надія Чібісова (63 кг), Марія Хлян (69 кг), Анастасія Лисенко (+75 кг); чоловіки - Володимир Болгарин (85 кг), Ярослав Чернишов (94 кг), Роман Зайцев (105 кг), Сергій Клепацький (105 кг), Олег Прошак (+105 кг).

ЧС-2014 відбудеться з 8 по 16 листопада в Алмати (Казахстан).

Цей чемпіонат стане ліцензійним турніром на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).