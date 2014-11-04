Польський боксер Вах зазначає, що з Пулєвим спарингувати було важче, ніж з Повєткіним і Хеєм

Польський суперважковаговик Маріуш Вах, який за останні півтора року встиг поспарингувати з такими боксерами, як Девід Хей, Олександр Повєткін, Карлос Такам, Дерек Чісора і Кубрат Пулєв розповів, з ким з цих боксерів спарингувати йому було найважче.

Про це повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличків з посиланням на інтерв'ю Ваха польському виданню Przegląd Sportowy

«З Пулєвим, він був задиристим. Хоча у нас був тільки один спаринг, не знаю, як би пішло далі. А взагалі важко порівнювати спаринги, тому що у кожного з бійців свій стиль, і всі вони готувалися до різних суперникам», - зазначив Вах.

Вах допомагав Пулєву готуватися до поєдинку з Володимиром Кличко в серпні, коли бій намічався на 6 вересня. Відзначимо, що другий раз, коли бій перенесли на листопад, їхати в тренувальний табір Пулєва поляк відмовився через плани підготовки на власний бій.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

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