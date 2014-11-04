Організація Об'єднаних Націй визнала автономію спорту

Відповідне визнання міститься в резолюції, прийнятій на 69-й черговій сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, йдеться у заяві МОК.

В документі зазначається, що Генеральна Асамблея «підтримує незалежність і автономію спорту, а також місію Олімпійського комітету з розвитку олімпійського руху».

Резолюція ООН визнає спорт як механізм сприяння вихованню, здоров’ю, розвитку та миру, і підкреслює важливу роль Міжнародного Олімпійського Комітету, Національних олімпійських комітетів і олімпійського руху в досягненні цих цілей.

Документом також відзначається, «що великі міжнародні спортивні заходи повинні бути організовані в дусі миру, взаєморозуміння, дружби, толерантності» й наголошується щодо «неприпустимості будь-якої дискримінації та об’єднуючому і примирливому характері таких заходів».

Це є свідченням того, що заохочується повна участь усіх країн в спортивних заходах, і що, в свою чергу, будь-які бойкоти несумісні з цим баченням ООН по відношенню до цінностей спорту.

У листі до президентів усіх 205 національних олімпійських комітетів, який надійшов і на адресу президента НОК України Сергія Бубки, очільник МОК Томас Бах закликав посилити автономію спорту в своїх країнах і в будь-якому діалозі зі своїми національними політичними лідерами забезпечити принцип спортивної автономії.

«Спорт - це дійсно єдина область людського існування, яка діє за універсальними законами. Ми повинні сформувати партнерські відносини з політичними організаціями, засновані на визнанні автономії спорту. Дуже важливо, щоб Олімпійські комітети працювали з національними урядами, інтегруючи спорт, зокрема, у такі сфери як освіта, охорона здоров’я та об’єднували суспільство й будували мир», - наголосив Томас Бах.