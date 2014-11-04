Медалі для Олімпіади-2016 виготовлять зі старих електроприладів

Про це в понеділок повідомив президент Бразильського монетного двору Франсиску Франка. Його цитує ТАСС.

Саме цій державній установі, що входить у структуру міністерства фінансів південноамериканської республіки, довірено виготовити в цілому 4924 нагородних і 75 тисяч пам'ятних медалей літньої Олімпіади і Паралімпіади, що менш ніж за два роки стартують в Ріо-де-Жанейро.

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За словами Франка, такий незвичний вибір "сировини" для отримання благородних металів, з яких будуть виготовлені медалі, продиктований бажанням підкреслити турботу організаторів Ігор про екологію та сталий розвиток. Бразильському монетному двору, історія якого налічує 320 років, не вперше карбувати спортивні нагороди. Ця установа виготовляла медалі для Всесвітніх військових ігор 2011 року і Панамериканських ігор 2007 року, які проводилися в Ріо-де-Жанейро.