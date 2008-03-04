Гравці «Динамо» змінили номери

Минулого вік-енду стартувала друга частина 17-го чемпіонату України з футболу. Перед закінченням зимової перерви новачки «Динамо» розподілили між собою номери, під якими вони виходитимуть на поле.

Футболісти, що повернулися з оренди з інших команд, вибрали наступні номери: Олександр Романчук - 23, Денис Главина - 33, Денис Олейник - 58, Денис Дедечко - 69.

Окрім них, троє гравців «Динамо» змінили номери. Олександр Алієв, який раніше виступав під номером 88, з виходом з команди Валентина Белькевича узяв собі номер багаторічного капітана – 8. Олег Допілка, який грав під № 98, вибрав «двійку», що звільнилася після того, як пішов Сергій Федоров . Удвічі більше двійок на спині у Артема Кравця. Його номер – 22.

Як відзначає офіційний сайт ФК "Динамо Київ", Допілка, Кравець і Алієв вже мали можливість дебютувати з новими цифрами на спині в матчі проти «Дніпра», яке завершився для киян вельми вдало.