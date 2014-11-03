ФІФА запропонувала третій термін проведення Чемпіонату світу-2022 в Катарі

Турнір запропоновано провести у травні, повідомляється в офіційному релізі ФІФА.

Генеральний секретар організації Жером Вальке заявив: "Ми все ближче до скорочення варіантів термінів проведення турніру 2022 року до двох варіантів - у січні-лютому або листопаді-грудні. Однак представники ФІФА також пропонують розглянути варіант з проведенням турніру в травні. Був також варіант квітень-травень, але квітень - невдалий час для проведення змагань через священий мусульманський місяць Рамадан. Проведення турніру в цей період позначиться на підготовці багатьох футболістів до змагань".

Сьогодні зацікавлені сторони - ФІФА і представники Оргкомітету - лише висловили свої припущення з цього приводу. Обговорення питання продовжиться на наступному засіданні групи на початку 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Катар отримав право прийняти Чемпіонат світу-2022.

Обговорення строків проведення змагання пов'язано з тим, що в червні, коли традиційно стартує ЧС, в цій країні температура повітря досягає +49 градусів за Цельсієм.