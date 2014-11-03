Російський боксер Бойцов визнав Кличка фаворитом в бою з Пулєвим

Російський важковаговик Денис Бойцов зізнався, що сподівається на бій з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Володимир Кличко і впевнений у перемозі українця в найближчому бою проти болгарина Кубрата Пулєва.

Про це повідомляє sportbox.ru.

"Припускаю, що виграє Кличко. У Кубрата інша школа боксу, він боксує на дальній дистанції, "висмикуючи" суперників, але це бокс, і нехай переможе найсильніший", - заявив Бойцов.

Говорячи про можливе особисте протистоянні з українським чемпіоном Бойцов зазначив: "Ми вели старанну роботу над боєм з Кличком. Але я буду готовий, коли скажу про це. Поки я на стадії підготовки. В кінці наступного року, можливо, що і вийде у мене вийти на Кличка".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

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