Шумахер може прожити від декількох місяців до декількох років - колишній лікар "Формули-1"

Про це він заявив в інтерв'ю The Daily Mail.

«Очікувана тривалість життя для пацієнтів, що знаходяться в комі і неврологічний стан яких не поліпшується, зазвичай складає від декількох місяців до декількох років. Зараз світ знаходиться на стадії довгого прощання з Шумахером. Час проходить, і ймовірність того, що його стан кардинально покращиться, все менше», - заявив Хартстейн.

Цікаво, що раніше лікар Шумахера Жан-Франсуа Пайен передбачив семиразовому чемпіону "Формули-1" можливе одужання протягом терміну від одного до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2013 року гонщик отримав важку травму під час катання на гірських лижах у французьких Альпах. Спортсмен не втримав рівновагу і при падінні вдарився головою об камінь. Після цього він півроку пролежав у стані штучної коми. Коли гонщик прийшов у свідомість, його спочатку перевели з лікарні Гренобля в клініку Лозанни, а потім виписали додому для подальшої реабілітації.