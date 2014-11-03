Український рефері Бойко судитиме матч Ліги Європи

Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з Бойком провести зустріч 4-го туру групового турніру Ліги Європи між клубами «Астра» (Румунія) та «Селтік» (Шотландія), повідомляє прес-служба ФФУ.

Допомагатимуть Сергію Бойку асистенти Сергій Беккер та Володимир Володін. Євгеній Арановський та Анатолій Абдула візьмуть участь у цій грі у якості додаткових асистентів арбітра. Четвертий арбітр – Олександр Войтюк. Спостерігач арбітражу – Андреас Шлухтер (Швейцарія).

Матч відбудеться 6 листопада у місті Джурджу (Румунія).

Як повідомляв УНІАН, два тижні тому інший український арбітр Євгеній Арановський брав участь в арбітражі групового турніру розіграшу Ліги Європи 2014/2015 років, провівши матч третього туру між клубами «Борусія» (Менхенгладбах, Німеччина) та «Аполлон» (Лімасол, Кіпр).