Українські тенісисти піднялися в чоловічому і жіночому рейтингах

В понеділок був опублікований новий рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA) і чоловічої Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР), повідомляє Тенісний портал України.

У жіночому рейтингу кращою серед українок залишається харків'янка Еліна Світоліна, що піднялася з 30-ї на 29-ту позицію. Киянка Леся Цуренко на цьому тижні займає 96-е місце (+2), одеситка Марина Заневська - 134-е (+1), донеччанка Катерина Козлова - 135-е (+2), а харків'янка Анастасія Васильєва - 173(-1).

Крім того, дончанка Ольга Савчук, яка виграла в неділю парний титул на турнірі в китайському Нінбо, встановила свій новий персональний рекорд в парній класифікації, піднявшись на 52-у позицію.

Що стосується рейтингу АТР, то тут Олександр Долгополов піднявся на 2 рядки і посідає 23 місце. Сергій Стаховський займає 59-е місце (+1), Ілля Марченко - 162-е (+7), Денис Молчанов 174-е (-1), а Артем Смірнов 288-е (+1).

Як повідомляв УНІАН, рейтинги АТР і WTA оновлюються щотижня. Виняток становлять періоди, коли проводяться турніри серії "Великого шолома", що тривають по 2 тижні.