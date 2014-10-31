Оргкомітет I Європейських ігор поповнився 1000-м співробітником

У п'ятницю Оргкомітет I Європейських ігор "Баку-2015" поповнився 1000-м співробітником.

Айсель Ахундова з Азербайджану буде співробітником Оргкомітету по роботі з пресою.

Варто відзначити, що колектив Оргкомітету змагань досить інтернаціональний, в нього входять представники 39 країн.

Так, представник України в Баку-2015 Сергій Кононенко з Дніпропетровська зазначив: "Баку 2015 - це унікальна можливість і неймовірний досвід для всіх залучених в проект. Місто Баку, що приймає Ігри - це цікава суміш традицій, прогресу і прекрасних гостинних людей. Я радий бути частиною цього заходу, який об'єднає всю Європу на святі спорту і з нетерпінням чекаю літа наступного року, щоб зіграти свою роль в успіху ігор".

Як повідомляв УНІАН, I Європейські ігри Баку-2015 відбудуться у столиці Азербайджану з 12 по 28 червня.