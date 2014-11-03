Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - БАТЕ розсудить арбітр з Німеччини
13:37, 03 листопада 2014Спорт
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Матч 4-го туру Ліги чемпіонів між ФК "Шахтар" і БАТЕ буде судити арбітр з Німеччини.
Вольфганг Штарк отримав призначення на матч "Шахтар" - БАТЕ / sport-xl.org
Як повідомляє прес-служба ФК "Шахтар", головним арбітром призначений Вольфганг Штарк.
Його асистентами будуть Майк Пікель і Торстен Шиффнер.
Додаткові помічники - Крістіан Дінгерт і Даніель Зіберт.
Четвертий арбітр Маркус Хекер.
Як повідомляв УНІАН, матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - БАТЕ відбудеться в середу, 5 листопада.
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