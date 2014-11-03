Матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - БАТЕ розсудить арбітр з Німеччини

Матч 4-го туру Ліги чемпіонів між ФК "Шахтар" і БАТЕ буде судити арбітр з Німеччини.

Як повідомляє прес-служба ФК "Шахтар", головним арбітром призначений Вольфганг Штарк. Його асистентами будуть Майк Пікель і Торстен Шиффнер. Додаткові помічники - Крістіан Дінгерт і Даніель Зіберт. Четвертий арбітр Маркус Хекер. Як повідомляв УНІАН, матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - БАТЕ відбудеться в середу, 5 листопада.

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