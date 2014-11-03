Кличко повинен буде провести бій з переможцем пари Ф'юрі - Чісора

Таке рішення було прийнято на щорічный конференції WBO, що завершилася в Лас-Вегасі (США), повідомляє сайт офіційного Фан-клубу братів Кличко.

Ф'юрі і Чісора вийдуть на ринг 29 листопада в Лондоні.

Варто відзначити, що, в порядку черговості, Володимиру Кличко, швидше за все, треба спочатку провести обов'язковий захист по лінії WBA. Так само не варто забувати про бажання українського чемпіона провести об'єднавчий бій з володарем поясу WBC.

Як повідомляв УНІАН, свій наступний поєдинок Володимир Кличко проведе 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина). Його суперником буде обов'язковий претендент за версією IBF болгарин Кубрат Пулєв.