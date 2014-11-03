Кличко повинен буде провести бій з переможцем пари Ф'юрі - Чісора
13:12, 03 листопада 2014Спорт
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Наступним суперником чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимира Кличко в рамках обов'язкового захисту титулу WBO стане переможець поєдинку двох скандально відомих британських боксерів Дерека Чісори і Тайсона Ф'юрі.
Тайсон Ф'юрі (праворуч) раніше виграв у Дерека Чісори бій, що відбувся в липні 2011 року / boxnews.com.ua
Таке рішення було прийнято на щорічный конференції WBO, що завершилася в Лас-Вегасі (США), повідомляє сайт офіційного Фан-клубу братів Кличко.
Ф'юрі і Чісора вийдуть на ринг 29 листопада в Лондоні.
Варто відзначити, що, в порядку черговості, Володимиру Кличко, швидше за все, треба спочатку провести обов'язковий захист по лінії WBA. Так само не варто забувати про бажання українського чемпіона провести об'єднавчий бій з володарем поясу WBC.
Як повідомляв УНІАН, свій наступний поєдинок Володимир Кличко проведе 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина). Його суперником буде обов'язковий претендент за версією IBF болгарин Кубрат Пулєв.
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