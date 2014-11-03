Баскетбольна Суперліга визначила п`ятірку кращих гравців тижня

Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Кращими захисниками тижня визначені Кемерон Ранделс («Черкаські Мавпи») який набирав в середньому за матч 14.5 очка, 6.5 передачі, 4.5 підбирання й 3 перехоплення, та Рамон Мур («Хімік») — 17 очок, 4 передачі, 3.5 підбирання й 1 перехоплення.

Кращими форвардами стали Денис Носков («Одеса»), на рахунку якого 21.5 очка, 5.5 підбирання, 3.5 передачі й 2 перехоплення, та Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») — 16 очок, 10.5 підбирання, 3.5 передачі й 2.5 перехоплення.

Кращим центровим визнаний Максим Сандул («Київ») — 14.5 очка, 14.5 підбирання, 4.5 передачі й 1.5 блок-шота.

Як повідомляв УНІАН, в неділю київський "Будівельник" розтрощив "Дніпро-Азот" в центральному матчі дня баскетбольної Суперліги з рахунком 81:48. В інших матчах дня дніпропетровський "Дніпро" обіграв "Київ" - 76:56, "Одеса" була сильнішою львівської "Політехніки" - 75:69, а "Миколаїв" на своєму майданчику розгромив запорізький "Ферро-ЗНТУ" - 82:57.

Таким чином, у турнірній таблиці, як і раніше лідирує "Хімік" (Южний) - 7 перемог / 0 поразок, далі йдуть Черкаські Мавпи» - 4/1, "Будівельник", "Дніпро" та "Миколаїв" - по 4/2.