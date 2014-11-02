"Динамо" обіграло "Дніпро" і стало лідером Прем'єр-ліги

У Дніпропетровську завершився центральний матч 11-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав київське "Динамо" і програв з рахунком 0:3.

Доля матчу вирішилася ще у першому таймі.

Кияни мали помітну перевагу над суперником по ходу всього матчу. І вже в середині першого тайму, на 28-й хвилині Джермейн Ленс відкрив рахунок. Після розіграшу кутового Юнес Беланда навісив з лівого флангу і Ленс пробив головою - м'яч влучив у воротаря "Дніпра" Дениса Бойка і закотився у ворота. Далі перевага киян тільки збільшувалася. На 40-й хвилині після закидання на хід від Беланда форвард "Динамо" Андрій Ярмоленко справа увірвався в штрафний майданчик, на прийомі обіграв захисника Ондржея Мазуха і пробив повз Бойка точно у ворота.

У другому таймі кияни контролювали хід гри, а на 85-й хвилині довели рахунок до великого. Блискавична контратака "Динамо" завершилася виходом Артема Кравця один на один з Бойко і точним ударом. Гольовий пас у свій актив записав Ярмоленко.

Також сьогодні в рамках 11-го туру львівські "Карпати" приймали луганську "Зорю" і програли з рахунком 1:2, а харківський "Металіст" та донецький "Олімпік" зіграли внічию - 0:0.

Таким чином, після 11-го туру в турнірній таблиці змінився лідер. У "Динамо" - 26 очок, "Дніпра" - 25, донецького "Шахтаря" - 21. У ділячих 4-5 місця луганської "Зорі" та донецького "Олімпіка" - по 15 балів.