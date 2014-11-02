"Будівельник" розтрощив "Дніпро-Азот" в центральному матчі дня баскетбольної Суперліги

В рамках чемпіонату української баскетбольної Суперліги у неділю відбулися чотири матчі, в центральному з яких київський "Будівельник" обіграв у Дніпродзержинську "Дніпро-Азот" з різницею у 33 очки.

Вирішальною в цьому матчі стала перша чверть.

Кияни приголомшили суперника вже в першої 10-хвилинки, яку виграли з рахунком 31:8. Наступні дві чверті господарі також програли, хоча вже не з таким безнадійним відставанням - 7:16 11:18. І лише в заключному періоді "Дніпро-Азот" зумів трохи скоротити відставання - 22:16. Кращим гравцем матчу у складі "будівельників" став Максим Пустозвонов, який набрав 19 очок.

В інших матчах дня дніпропетровський "Дніпро" обіграв "Київ" - 76:56, "Одеса" була сильнішою львівської "Політехніки" - 75:69, а "Миколаїв" на своєму майданчику розгромив запорізький "Ферро-ЗНТУ" - 82:57.

Таким чином, у турнірній таблиці, як і раніше лідирує "Хімік" (Южний) - 7 перемог / 0 поразок, далі йдуть Черкаські Мавпи» - 4/1, "Будівельник", "Дніпро" та "Миколаїв" - по 4/2.