Збірна України з гандболу програла стартовий матч відбору Євро-2016

У столичному Палаці спорту завершився матч 2-го туру групового етапу відбіркового турніру Чемпіонату Європи з гандболу-2016 в якому збірна України програла команді Угорщини з рахунком 20:33.

Доля матчу була вирішена вже у першому таймі, який наша команда програла з різницею у 6 м'ячів.

Незважаючи на те, що формально це була гра другого туру, українці проводили свій перший матч змагань, так як матч 1-го туру Росія - Україна був перенесений чиновниками Європейської гандбольної федерації (ЄГФ) на весну 2015 року. У цьому ж матчі українці грали з лідером групи - угорцями - обігравшими на старті турніру команду Португалії з рахунком 31:30.

У Києві угорці почували себе господарями становища і відразу ж захопили перевагу. Причому, досягнувши за підсумками першого тайму "+6", вони не зменшили обертів і в другому таймі лише нарощували свою перевагу. У підсумку - "+13" для угорців, що здобули другу перемогу поспіль.

Кращим гравцем матчу у складі збірної України став Сергій Онуфрієнко, який забив 5 голів.

У паралельному матчі Португалія - Росія перевагою також володіли гості. Росіяни виграли з рахунком 34:29.

Таким чином, в групі 5 у збірної Угорщини 4 очки (2 матчі), Росії - 2 (1), Португалії - 0 (1), Україна - 0 (1).

Відбірковий турнір відновиться в квітні 2015 року, коли українці повинні будуть провести пропущений матч зі збірною Росії, а також дві гри з командою Португалії (вдома і в гостях). Матчі пройдуть з 28 квітня по 3 травня.