УПЛ, 11-й тур, "Дніпро" - Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить центральний матч 11-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає київське "Динамо".

У цій грі зійшлися команди, які посідають 1-е і 2-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

Дніпропетровський "Дніпро" в нинішньому сезоні є безумовним лідером українського футболу. У 9 матчах Прем'єр-ліги команда здобула 8 перемог, лише одного разу зігравши внічию - 25 очок. Єдиної поразки на внутрішній арені команда Мирона Маркевича зазнала у першому матчі 1/8 фіналу Кубку України, програвши луцькій "Волині" з рахунком 0:1. Але вже в повторній грі в Дніпропетровську господарі поля взяли переконливий реванш - 4:0 і вийшли у чвертьфінал змагань. Примітно, що для "Дніпра" це перший з трьох найважливіших матчів поспіль. 6 листопада команді належить ключова гра з азербайджанським "Карабахом" у Лізі Європи, а в наступну неділю, 9 листопада, матч Прем'єр-ліги з донецьким "Шахтарем".

У свою чергу, київське "Динамо" також впевнено проводить нинішній сезон. Команда в 9 матчах здобула 7 перемог при 2 нічиїх - 23 бали. При цьому, динаміці вже провели гру з "Шахтарем", обігравши суперника в Києві з рахунком 1:0.

На котируваннях букмекерських контор з мінімальною перевагою лідирують гості. На перемогу "Динамо" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,5 до 1, у той час як на перемогу "Дніпра" - 2,84 до 1, а на нічию - 3,6 до 1.

Стартові склади команд:

"Дніпро": 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стрініч, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 7. Канкава, 12. Бруно Гама, 18. Зозуля, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезньов.

Запасні: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 21. Бартулович, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 4. Кравченко С., 9. Калініч.

"Динамо": 1. Шовковський, 2. Данило Сілва, 6. Драгович, 24. Віда, 34. Хачеріді, 16. Сидорчук, 17. Рибалка, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравець.

Запасні: 23. Рыбка, 26. Бурда, 4. Велозу, 9. Безус, 29. Буяльський, 20. Гусєв О., 91. Теодорчик.