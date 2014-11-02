УПЛ, 11-й тур, "Карпати" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 11-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають луганську "Зорю".

Зустрічаються команди, які займають 12-е і 7-е місця в турнірній таблиці.

Для "Карпат" нинішній сезон складається вкрай невдало. У 9 матчах команда здобула лише 2 перемоги при 2 нічиїх та 5 поразках. Більш того, у турнірній таблиці у львів'ян не 8 очок, а лише 5. Це пов'язано з тим, що команду ще 23 вересня позбавили 3 очок за невиконання рішення ФФУ від 20 листопада 2013 року, що зобов'язує "Карпати" погасити борги за контрактом з македонським воротарем Мартіном Богатіновим, який покинув Львів у листопаді 2013-го. КДК поінформував, що 23 січня цього року "Карпати" отримали попередження, потім тричі їх штрафували, але рішення ФФУ клуб досі не виконав.

Сьогоднішній матч для команди вкрай важливий, так як перемога дозволить відірватися від аутсайдерів УПЛ - ужгородської "Говерли" та маріупольського "Иллічівця". Втім, піднятися хоча б на 11-е місце в таблиці львів'янам не вдасться, так як у запорізького "Металурга" на 4 бали більше - 9.

У свою чергу, "Зоря" знаходиться в середині таблиці, а в разі перемоги може і зовсім переміститися на 4-е місце. Луганчани в 9 матчах здобули 3 перемоги при 3 нічиїх та 3 поразках.

На котируваннях букмекерських контор фавортом з невеликою перевагою є "Зоря". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 2,5 до 1, у той час як на перемогу господарів - 3,1 до 1, а на нічию - 3,25 до 1.