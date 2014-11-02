Суперчемпіон WBO Хук вважає, що в Пулєва буде шанс перемогти Кличка

Хук вважає, що у Пулєва буде шанс перемогти Кличка, повідомляє Sport.ua.

Зокрема, Хук заявив: "Звичайно, у Пулєва буде шанс виграти. У важкоатлетів все може вирішити один удар. Згадайте хоча б перший бій Леннокса Льюїса проти Хасіма Рахмана. Ніхто не залишав Рахману ні найменшого шансу на перемогу, але він завдяки одному попаданню виграв".

Також Хук розповів про свої шанси на бій з Володимиром Кличком: "Я захистив свій пояс 13 разів. Тому з повним правом заявляю, що я можу побити Кличка. Більшість його останніх суперників, нічого з себе не представляли і запам'яталися або своєю балаканиною, або ті, які вже перебували на заході кар'єри".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

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