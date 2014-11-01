Німецький "Вердер" здобув перемогу в першому матчі Бундесліги під керівництвом Скрипника

У німецькому Майнці завершився матч 10-го туру німецької футбольної Бундесліги, в якому бременський "Вердер" обіграв "Майнц" з рахунком 2:1.

Це була перша гра команди у Бундеслізі під керівництвом українського фахівця Віктора Скрипника, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

Рахунок у грі на 3-й хвилині відкрив гравець "Майнца" Сіндзі Окадзакі. Але, в самій кінцівці першого тайму - на 44-й хвилині - Франко Ді Санто зрівняв рахунок. А вже на початку другого тайму, на 50-й хвилині Ді Санто зробив дубль - 2:1.

Таким чином, на рахунку у "Вердера" після 10 матчів 7 очок і команда займає 17-е місце в таблиці з 18 колективів.

Це вже друга перемога "Вердера" під керівництвом Скрипника. Раніше команда виграла матч Кубка Німеччини у "Кемніцера".

Як повідомляв УНІАН, новим головним тренером футбольного клубу німецької Бундесліги «Вердер» (Бремен) український фахівець Віктор Скрипник був призначений 25 жовтня.

Колишній наставник команди Робін Дутт був відправлений у відставку після поразки в рамках 9-го туру чемпіонату "Кельну" - 0:1 в матчі, який відбувся 24 жовтня. У 9 матчах при Дутті команда набрала лише 4 очки.