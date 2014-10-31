Необхідно аби футболісти підготували себе психологічно - Маркевич напередодні гри з "Динамо"

Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед відкритим тренуванням команди, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

"Мотивація, звичайно, в таких матчах повинна бути дуже високою. Але для мене основне, щоб футболісти психологічно себе добре підготували, - зазначив Маркевич. - У минулому сезоні «Дніпро» вдало грав з «Динамо», правда, був трохи інший склад. Хороші були матчі. Хотілося б, щоб той настрій зберігся, і команда вийшла на гру психологічно готовою".

Відповідаючи на питання про проблеми зі складом Маркевич зазначив: "В принципі, серйозних проблем немає. Основне, щоб вийшли на поле проявили кращі свої якості, майстерність і, повторюся, психологічну готовність".

Говорячи про травмованого бразильця Матеусе тренер поскаржився: "Він буде готовий тільки на весняну частину сезону. Він потихеньку почав бігати - це обнадійливо, але потрібен час".

Як повідомляв УНІАН, центральний матч туру Прем'єр-ліги "Дніпро" - "Динамо" відбудеться в неділю, 2 листопада, в Дніпропетровську.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.