У Пулєва більше шансів здивувати козла капустою, ніж перемогти Кличка - експерт

Авторитетний російський експерт боксу Олександр Бєлєнькій поділився своєю думкою про майбутній поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимиром Кличком і обов'язковим претендентом за версією IBF болгарином Кубратом Пулєвим.

Про це повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличків, з посиланням на "Спорт-експрес".

«Пулєв - хороший боксер, небитий, але у нього більше шансів здивувати козла капустою, ніж перемогти чемпіона всього і вся у важкій вазі Володимира Кличка. Йому просто нічим брати українця. Він тут не буде ні більше, ні швидше суперника. Разовим нокаутуючим ударом він теж не володіє, так що немає у нього і шанса панчера», - вважає Біленький.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).