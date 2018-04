Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу з бігу на 100 км

Таке рішення було ухвалене під час засідання Виконкому Федерації легкої атлетики України, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

До складу української команди для участі у чемпіонаті світу з бігу на 100 км увійшли Роман Гаврилюк (Закарпатська обл.), Олександр Головницький (Волинська обл.) та Євген Глива (Сумська обл.).

Змагання 21 листопада прийматиме Доха (Катар).

Біг на 100 км - класична дистанція ультрамарафону. Регулюється ІАU (Міжнародна Асоціація ультрамарафону). Змагання проводяться по шосе або на стадіоні. З 2010 року змагання проходять під патронатом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) і мають офіційну назву «IAU 100 km World Championship under the patronage of the IAAF».