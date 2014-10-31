Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу з бігу на 100 км
14:25, 31 жовтня 2014Спорт
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Троє атлетів представлять Україну на чемпіонаті світу-2014 з бігу на 100 км.
Троє українських марафонців приймуть участь у чеміпонаті світу / iau-ultramarathon.org
Таке рішення було ухвалене під час засідання Виконкому Федерації легкої атлетики України, повідомляє прес-служба ФЛАУ.
До складу української команди для участі у чемпіонаті світу з бігу на 100 км увійшли Роман Гаврилюк (Закарпатська обл.), Олександр Головницький (Волинська обл.) та Євген Глива (Сумська обл.).
Змагання 21 листопада прийматиме Доха (Катар).
Біг на 100 км - класична дистанція ультрамарафону. Регулюється ІАU (Міжнародна Асоціація ультрамарафону). Змагання проводяться по шосе або на стадіоні. З 2010 року змагання проходять під патронатом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) і мають офіційну назву «IAU 100 km World Championship under the patronage of the IAAF».
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