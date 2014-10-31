Тренерський штаб збірної України з регбі викликав на збір перед грою з Молдовою 32 гравця

Навчально-тренувальні збори пройдуть 4-6 листопада на стадіоні «Академія Спорту», повідомляє прес-служба регбійного клубу "Кредо-1963".

Наставник збірної України Зураб Кикачеішвілі на збори в Одесі викликав 32 регбіста. Порівняно зі зборами до гри зі Швецією, команду поповнив півзахисник «Олімпу» Сергій Церковний, що відновився після травми. Разом з тим, виклик не отримали хавбек «Кредо-1963» Владислав Шпильовий і фул-бек «Олімпу» Володимир Войтов.

Склад збірної України виглядає наступним чином: нападники - Віталій Крамаренко, Олександр Полянський, Євген Чайка, Руслан Радчук, Олексій Новокрещенов, Едуард Вертилецький, Віктор Гуленко, Юрій Юдкін (всі «Кредо-1963», Одеса), Олександр Ломакін, Олександр Цапенко, Микола Кірсанов, Костянтин Гурилєв (всі «Олімп», Харків), Микола Александрюк («Булава», Таганрог), Олег Васюченко («Авіатор», Київ), В'ячеслав Дем'янчук, Владислав Демецький (обидва «Хмельницький», Хмельницький), Олександр Хоменко («Епоха-Політехнік», Київ), Нарек Манукян («Ребелс», Київ); півзахисники: Сергій Янчій («Булава», Таганрог), Андрій Білоусов («Ребелс», Київ), Микола Делієргієв («Кредо-1963», Одеса), Сергій Церковний («Олімп», Харків); захисники - Сергій Гарькавий, В'ячеслав Пономаренко, Олег Косарєв (всі «Олімп», Харків), Павло Масюков, Віталій Краснодемський, Денис Масюков, Євген Залевський, Тарас Марченко (всі «Кредо-1963», Одеса), Андрій Шакура («Авіатор», Київ), Мирослав Шуляк («Хмельницький», Хмельницький).

По закінченні зборів тренерський штаб оголосить остаточну заявку, в яку увійдуть 23 гравці.

Матч Молдова - Україна відбудеться 8 листопада в Кишиневі.

У минулому сезоні КЕН збірна Молдови двічі обіграла українців - 18:38 у гостях й 28:8 вдома.