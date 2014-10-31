НОК України привітав чемпіонів і призерів Ігор-1964 з 50-річним ювілеєм з проведення Олімпіади

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

На Іграх в Токіо 8 українців стали оліміпйськими чемпіонами, 3 - срібними призерами і 3 - бронзовими.

«Минуло 50 років, але ваш спортивний тріумф незабутий, адже він назавжди вписаний золотими літерами в історію українського і світового олімпізму. Ви – олімпійські легенди, яскравий приклад для наслідування і взірець для підростаючого покоління», - відзначив Сергій Бубка.

Вітальні листівки та пам'ятні подарунки від президента НОК України надіслані Олімпійським чемпіонам Ігор-1964 - волейболістам Станіславу Люгайлу, Юрію Пояркову, гімнастці Ларисі Латиніній, веслувальникам Володимиру Морозову, Андрію Хімічу, Миколі Чужикову, важкоатлету Леоніду Жаботинському, фехтувальнику Григорію Крісу; срібним призерам – плавцю Георгію Прокопенку, волейболістам Людмилі Гуреєвій, Валентині Мишак та власникам бронзових нагород – легкоатлетам Володимиру Голубничому, Івану Беляєву, плавчині Тетяні Девятовій.

Сергій Бубка висловив слова вдячності видатним спортсменам за ваговий внесок у розвиток вітчизняного спорту та популяризацію здорового способу життя.