У центральній парі чвертьфіналу Кубка України зійдуться "Дніпро" і "Чорноморець"
У столичному Будинку футболу завершилося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України, за результатами якої центральним стало протистояння дніпропетровського "Дніпра" і одеського "Чорноморця".
Результати жеребкування наводить офіційний сайт змагань.
Ще однією сильною парою, де зустрінуться команди, які виступають в єврокубках, стане протистояння донецького "Шахтаря" і харківського "Металіста".
Повністю результати жеребкування виглядають так:
«Чорноморець» - «Дніпро»
«Металіст» - «Шахтар»
«Зоря» - «Динамо»
«Ворскла» - «Олімпік»
Перші матчі ¼ фіналу відбудеться 3 грудня на полях команд, вказаних першими. Матчі-відповіді заплановані на 8 квітня 2015 року.
Як повідомляв УНІАН, з 27 по 30 жовтня відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка України. На цій стадії змагань не було зафіксовано сенсаційних результатів. Єдиною несподіванкою стало те, що одеський "Чорноморець" здолав "Сталь" з Дніпродзержинська, яка виступає в нижчому дивізіоні, лише в серії пенальті.