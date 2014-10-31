У центральній парі чвертьфіналу Кубка України зійдуться "Дніпро" і "Чорноморець"

Результати жеребкування наводить офіційний сайт змагань.

Ще однією сильною парою, де зустрінуться команди, які виступають в єврокубках, стане протистояння донецького "Шахтаря" і харківського "Металіста".

Повністю результати жеребкування виглядають так:

«Чорноморець» - «Дніпро»

«Металіст» - «Шахтар»

«Зоря» - «Динамо»

«Ворскла» - «Олімпік»

Перші матчі ¼ фіналу відбудеться 3 грудня на полях команд, вказаних першими. Матчі-відповіді заплановані на 8 квітня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, з 27 по 30 жовтня відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка України. На цій стадії змагань не було зафіксовано сенсаційних результатів. Єдиною несподіванкою стало те, що одеський "Чорноморець" здолав "Сталь" з Дніпродзержинська, яка виступає в нижчому дивізіоні, лише в серії пенальті.