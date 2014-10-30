Кличку було б цікаво провести матч-реванш з Повєткіним

Про це він повідомив в інтерв'ю "Московському комсомольцю".

Зокрема, Кличко-молодший зазначив: "Думаю, що Повєткін - молодець, він дуже добре провів бій з Карлосом Такамом і заслужено переміг. Матч-реванш я не виключаю, це було б дуже цікаво".

Говорячи про свій майбутній бій з болагрином Пулєовим український чемпіон вважає: "Болгарин - гідний суперник. Інакше і не заслужив би право битися зі мною в якості обов'язкового претендента. І за різними рейтингами Пулєв займає верхні строчки в суперважкому дивізіоні. І сам бій, не сумніваюся, дуже цікавим вийде - шкода, звичайно, що він не буде транслюватися в Росії в силу причин, які добре відомі. Все-таки спорт, бокс, повинні об'єднувати людей... Але що стосується якоїсь невпевненості в собі перед поєдинком - її немає взагалі. Так, колись у мене має розпочатися спад - багато чув про це. Але щось ніяк не починається".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

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