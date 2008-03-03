Дніпро - Динамо: вболівальники побилися з «Беркутом» (фоторепортаж)

Вчорашній матч з київським Динамо дніпропетровські уболівальники ще довго бачитимуть у кошмарних снах. Не такої гри чекали вони від своїх кумирів, які спочивали всю зиму на лаврах лідера чемпіонату. Ось і головний тренер Олег Протасов відзначив: "Не вийшло у нас бути лідерами і увійти до другої частини сезону з такими ж голодними очима і з тим бажанням, що було в першому колі".

Але не тільки м`ячами, що методично влітали у ворота Кернозенка, запам`ятає місто цей матч.

Ще до початку гри, «відзначилися» київські вболівальники. Група фанів, які прибули зі столиці, вирішила виплеснути свої емоції на ... ні в чому не винний трамвай. За словами очевидців фани почали розгойдувати трамвай і голосно... «спілкуватися». На неодноразові попередження водія уболівальники не реагували, а згодом ініціювали бійку з водієм. 45-річний чоловік з численними травмами був госпіталізований. У трамвайному вагоні розбито 4 вікна, зламано обладнання.

На стадіоні ж пристрасті перелилися через край. Після однієї з атак підопічних Протасова, які, стиснувши кулаки, відчайдушно кинулися відіграватися, уболівальникам на кілька секунд здалося, що м`яч опинився в сітці воріт Шовковського. Розчарування було більш ніж гірким... У секторах дніпропетровців почулося ремствування, з`явилися перші димові шашки, почалася штовханина, розмови з міліцією. За хвилину розмови переросли в сперечання і в хід пішли стусани.

Особливо активних "Беркут" узявся провести до виходу...

Сектор потонув у диму.

Потроху ситуація стабілізувалася.

Якийсь час по тому прийшла черга динамівських ультрас запалювати фаєри. Правда тут до зіткнень з «Беркутом» не дійшло.

Зведення правоохоронців не ділять фанів на синьо-біло-блакитних і біло-блакитних: "В день матчу зі стадіону «Метеор» в міліцію було доставлено 28 уболівальників, які скоїли правопорушення. У вболівальників вилучено 20 піротехнічних виробів".

Заступник начальника Дніпропетровського міського УМВС Володимир СІДЛЕЦЬКИЙ відзначив, що міліція в Дніпропетровську в майбутньому вживатиме додаткових попереджувальних заходів під час проведення футбольних матчів. За його словами, надалі фанатів футбольних клубів розділятимуть по секторах і не пускатимуть на матч з великими прапорами.

Фото Євгена Арсеньєва і Сергія Ісаєва/УНІАН