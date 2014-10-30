Суперники збірної України з гандболу зіграли перший матч відбору на Чемпіонат Європи-2016

Про це повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.

У містечку Мішкольц-Тапольце, яке розташовано недалеко від українського кордону, угорська збірна володіла перевагою лише в кінцівці першого тайму. У ці хвилини, підопічні Таланту Дуйшебаева, дійсно виглядали краще. Вдало провели першу половину зустрічі Габор Часар у господарів, і Джилберто Дуарте у складі гостей. Дуарте, добре вдавалися індивідуальні дії. Він сміливо обігравав "один в один" суперників, а також скидав м'яч в лінію. У свою чергу, Часар чудово взаємодіяв з партнерами. 4 м'ячі переваги (19:15), здавалося б звели нанівець інтригу в протистоянні.

Але, після перерви суперник дуже швидко " повернувся в гру" і зрівняв рахунок - 19:19. А коли португальці вийшли вперед, здалося, що навіть такий іменитий тренер як Талант Дуйшебаев, трохи розгубився. До того ж, йому не зовсім зручно було спілкуватися з гравцями через перекладача. Але, фортуна все-таки була прихильна до господарів - мінімальна перемога.

Наступний матч збірна Угорщини проведе проти команди України в Києві в неділю, 2-го листопада. Португальці ж у цей день зіграють у передмісті Порту проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, Європейська федерація гандболу перенесла перший матч збірних України та Росії (повинен був відбутися 29 жовтня) на невизначений термін.