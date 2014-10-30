Українець Лень набрав 3 очки у стартовому матчі "Фінікса" в новому сезоні НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Українець провів на майданчику 14 хвилин, за цей час зробивши також 5 блок-шотів і 1 підбір і здійснивши 1 втрату. Свої очки Лень набрав у третій чверті, а у вирішальній четвертій 12-хвилинці на майданчику вже не з'являвся.

"Фінікс" відмінно провів першу та третю чверті, які виграв відповідно "+14" і "+16", але програв другу і четверту 12-хвилинки - обидві з різницею "-5".

Як повідомляв УНІАН, Олексій Лень є єдиним українським легіонером в НБА на даний момент. У сезоні 2013/14 в найсильнішій клубній баскетбольній лізі світу також виступав В'ячеслав Кравцов, який грав разом з Ленєм у складі "Фінікса", але в березні керівництво клубу прийняло рішення розірвати з ним контракт.