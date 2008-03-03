Фани «Динамо» поставили Дніпропетровськ на вуха

У Дніпропетровську співробітники міського управління внутрішніх справ затримали шістьох вболівальників ФК «Динамо» (Київ), які вчора розбили вагон трамвая маршруту №1 та побили водія.

Як повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника міського УМВС Дніпропетровська Володимир СІДЛЕЦЬКИЙ, 6 вболівальників наразі поміщені в ізолятор тимчасового утримання, де перебуватимуть до обрання їм запобіжного заходу.

За словами В.СІДЛЕЦЬКОГО, міліція наполягатиме на арешті затриманих. Затримані вболівальники ФК «Динамо» (Київ) є киянами, віком від 17 до 20 років.

В.СІДЛЕЦЬКИЙ повідомив, що інцидент у трамваї стався вчора о 12 годині на центральному проспекті Дніпропетровська на зупинці «Вулиця Столярова».

За даними свідків, група київських вболівальників, яка прибула до Дніпропетровська на матч Чемпіонату України з футболу між київським «Динамо» та місцевим «Дніпром», почали розкачувати трамвай та голосно спілкуватися. На неодноразові попередження водія вболівальники не реагували, а згодом ініціювали бійку з водієм. 45-річний водій отримав поранення голови та тулубу і був госпіталізований. У трамвайному вагоні розбиті 4 вікна, зламано устаткування. Через бійку рух трамваїв маршруту №1 у Дніпропетровську було припинено більш як на годину.

За фактом бійки Кіровський райвідділ внутрішніх справ Дніпропетровська порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ, яка передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську 2 березня відбувся футбольний матч між командами «Дніпро» (Дніпропетровськ) та «Динамо» (Київ). Кияни перемогли з рахунком 0-4.