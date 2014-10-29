"Чорноморець" вийшов до 1/4 фіналу Кубка України

В Одесі завершився матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому одеський "Чорноморець" приймав "Сталь" з Дніпродзержинська і зумів завоювати путівку в чвертьфінал лише в серії пенальті.

Основний час матчу завершився з тим же рахунком, що і перша гра в Дніпродзержинську - 2:1 на користь господарів поля, а 11-метрові одесити виконали краще, 4:2.

Одесити в цьому матчі повинні були вигравати з різницею у 2 м'ячі, щоб забезпечити собі вихід у наступне коло змагань. Але, команді вдалося лише повторити успіх суперника в грі місячної давності в Дніпродзержинську.

Рахунок наприкінці першого тайму, на 40-й хвилині відкрив Анатолій Діденко. Але, на початку другої половини гри, на 56-й хвилині, Антон Котляр, який зробив дубль у першій грі, забив третій гол у ворота "Чорноморця" за два матчі - 1:1. І лише на 80-й хвилині одесити зуміли знову вийти вперед. Красивий дальній удар з-за меж штрафного вдався Євгену Опанасенко.

У час, що залишився до фінального свистка і в додатковий час команди так і не зуміли вразити ворота суперника, а в серії пенальті гравці "Сталі" реалізували лише половину своїх ударів, два з чотирьох. Не реалізували свої спроби Володимир Адамюк і Василь Білий. Переможний гол одеситів забив Андрій Слінкін.

Раніше сьогодні полтавська "Ворскла" вдруге обіграла маріупольський "Іллічівець" - 3:2 (перший матч - 1:0) і вийшла в чвертьфінал, а харківський "Металіст" зіграв внічию з ужгородською "Говерлою" - 1:1 і вийшов у чвертьфінал за рахунок більшої кількості забитих голів у матчі на чужому полі (перша гра - 2:2).

Як повідомляв УНІАН, також у чвертьфінал вже вийшли донецькі "Шахтар" і "Олімпік", дніпропетровський "Дніпро" і київське "Динамо".

Матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу проходять 27-30 жовтня.