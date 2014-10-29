Кубок України, 1/8 фіналу, "Чорноморець" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Чорноморець" приймає "Сталь" з Дніпродзержинська.

Перший матч між цими командами, що відбувся місяць тому в Дніпродзержинську, завершився несподіваною перемогою господарів поля з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі, що відбувся 28 вересня, команда яка виступає у другому за значимістю українському дивізіоні виграла завдяки дублю Антона Котляра. Єдиний гол у складі одеситів був на рахунку капітана команди Олексія Гая.

Таким чином, сьогодні одеситам необхідно вигравати з рахунком 1:0, або, якщо матч буде більш результативним, з різницею у два м'ячі (3:1, 4:2 тощо). У разі перемоги "Чорноморця" з рахунком 3:2, 4:3 і т. д. до наступного кола вийде "Сталь" за рахунок більшої кількості голів, забитих на полі суперника. Також "Сталь" влаштує нічия або перемога з будь-яким рахунком. При повторенні рахунку першої гри - 2:1 на користь господарів поля - буде призначено додатковий час, а потім, при необхідності, серія пенальті.

"Чорноморець" в нинішньому сезоні вибув з числа лідерів українського футболу, так званої "великої п'ятірки". У команди великі проблеми зі складом, і, як наслідок, зараз вона знаходиться лише на 9-му місці в турнірній таблиці. У 9 зіграних матчах у одеситів 2 перемоги, 4 нічиї та 3 поразки - 10 очок.

У свою чергу, виступаюча в нижчому дивізіоні "Сталь" є одним з лідерів і йде на 2-му місці в таблиці. У 13 іграх на рахунку команди 7 перемог, 5 нічиїх та 1 поразка - 26 очок.

Тим не менш, на котируваннях букмекерських контор явним фаворитом матчу вважається "Чорноморець". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,25 до 1, на нічию - 6,8 до 1, а на перемогу "Сталі" - 12 до 1. На прохід в 1/4 фіналу Кубка України (перемогу за сумою двох матчів) ставки на "Чорноморець" приймаються з розрахунку 1,333 до 1, а на "Сталь" - 3,35 до 1.

Стартові склади команд:

"Чорноморець": 44. Паст, 11. Бобко, 33. Слінкін, 77. Кутас, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сіваков, 39. Опанасенко, 28. Назаренко, 90. Діденко, 19. Фомін.

Запасні: 13. Мартищук, 25. Мартиненко, 24. Гречішкін, 10. Гай, 4. Путраш, 22. Кабаєв, 27. Балашов.

"Сталь": 30. Попович, 3. Адамюк, 4. Кравченко А., 8. Білий В., 18. Бринько, 20. Яскович, 6. Каленчук, 7. Шутов О., 9. Куліш, 91. Карасюк, 17. Котляр.

Запасні: 1. Витів, 5. Ховбоша, 15. Кучеров, 13. Мироненко, 23. Дністрян, 14. Плешаков.