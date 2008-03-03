На Трухановому острові збудують молодіжний центр на 20 тисяч осіб

Влада Києва планує створити на час проведення Євро-2012 на території Труханового острова Молодіжний центр на 15-20 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН у прес–службі Київської міської ради, про це заявив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

«Ми продумуємо заздалегідь, як розміщувати велику кількість людей під час Євро-2012. Ми плануємо на території Труханового острова створити Міжнародний молодіжний центр на 15-20 тисяч чоловік», - сказав він.

За словами секретаря Київради, це буде сучасне молодіжне містечко зі своїм адмінбудинком, спальними котеджами, спортивним комплексом, інформаційним бюро, охороною тощо. «Центр побудують з легкозбірних конструкцій. Він буде розрахований на молодь, яка хоче подивитися футбол, але не має змоги платити за проживання в готелі. Після чемпіонату містечко демонтують, від нього залишиться тільки спортивна інфраструктура для проведення інших спортивних заходів», - підкреслив О.ДОВГИЙ.

Він також додав, що молодіжний центр жодним чином не погіршить екологічний стан на Трухановому острові і спростував заяви про те, що на Трухановому острові під Євро-2012 збираються побудувати «щось капітальне».

Крім того, секретар Київради повідомив, що для охорони і забезпечення належної медичної допомоги вболівальникам під час Євро-2012 будуть задіяні гелікоптери.

«Ми говоримо про нові медичні та міліцейські гелікоптери, оновлений автомобільний парк загонів МВС, оновлені карети швидкої», - сказав він.