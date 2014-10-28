Засуджений за вбивство подруги легкоатлет Пісторіус може виступити на Олімпіаді в Ріо
Південноафриканському легкоатлету-ампутанту Оскару Пісторіусу дозволять виступити на Олімпіаді і Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році, якщо цьому не буде формальних перешкод
Про це заявив керівник прес-служби оргкомітету Ігор-2016 Маріо Андрада, повідомляє Lenta.ru.
"Ми з радістю приймемо його в Бразилії, як і будь-якого іншого спортсмена. Ми раді всім спортсменам, це олімпійський дух", - заявив він.
При цьому олімпійський і паралімпійський комітети ПАР відкидають імовірність появи Пісторіуса на найближчій літній Олімпіаді. Як вважають в цих відомствах, бігун не зможе брати участь в змаганнях протягом п'яти років - призначеного йому тюремного терміну за ненавмисне вбивство його подруги Реви Стенкамп.
Спортсмен може вийти на свободу приблизно за десять місяців. В червні 2015 Пісторіус отримає право претендувати на умовно-дострокове звільнення за гарну поведінку.
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Південноафриканець застрелив Стенкамп 14 лютого 2013 у власному будинку. Прийнявши її за грабіжника, він зробив кілька пострілів у замкнені двері туалету. Дівчина зазнала смертельних поранень в область голови.
Пісторіус - шестиразовий чемпіон Паралімпійських ігор, що виступав і в змаганнях за участю повноцінних спортсменів. Він є срібним медалістом чемпіонату світу 2011 року в естафеті 4 × 400 метрів.