Презентована емблема ЧС-2018 з футболу

У Москві відбулася презентація емблеми чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Емблему ЧС-2018 представили президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій Йозеф Блаттер, чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії Фабіо Каннаваро, міністр спорту РФ Віталій Мутко і російський шоумен Іван Ургант.

Презентація відбулася в рамках ТВ-шоу Першого каналу "Вечірній Ургант".

Ігри ЧС-2018 заплановані на 12 стадіонах в 11 містах Росії - в Москві ("Лужники" і "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурзі, Казані, Нижньому Новгороді, Саранську, Калінінграді, Волгограді, Єкатеринбурзі, Самарі, Сочі і Ростові-на-Дону.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

В останні місяці лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018, через анексію РФ українського Криму, підтримку терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України, а також включення трьох кримських клубів до складу учасників чемпіонату Росії з футболу.

ФІФА ігнорує ці заклики, підкреслюючи що спорт поза політикою.