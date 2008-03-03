Сергій Ребров перейшов у Рубін

Капітан київського Динамо Сергій Ребров став гравцем Рубіна.

З казанцями 33-річний півзахисник/нападаючий підписав контракт на два роки, повідомляє офіційний сайт казанського клубу.

Розмови про перехід Реброва велися десь останні два тижні, відзначає Football.ua.

Здавалося, на останній прес-конференції перед матчем з Дніпром капітан киян розвіяв усі сумніви.

"Ось ви написали, мовляв, Ребров майже перейшов в Рубін, придумали нечувані суми контракту, але насправді це все дуже далеко від істини. На сьогоднішній день я виступаю за Динамо. Все, що мене хвилює в даний момент - це підготовка до другої частини сезону. Я хочу скоріше забути про цю історію з Рубіном".

Сергій їздив разом з командою до Дніпропетровська, але не міг грати через травму, яку він одержав у кінці збору в Іспанії.

"Продаж Реброва зараз, можливо, і була б можливий, коли б не одне "але". Юрій Сьомін вважає, що нам Сергій потрібен для завоювання "золота" чемпіонату", - говорив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Щодо того, чи готовий я запропонувати Реброву новий дворічний контракт, як того нібито хоче сам футболіст, то скажу, що йому я готовий запропонувати довічний контракт".